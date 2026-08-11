Какие ограничения ввела Канада

Ограничения введены в отношении Streit Group, что сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

Анита Ананд Министр иностранных дел Канады Сегодня я объявила о введении санкций против Streit Group – производителя оборонной продукции, поставлявшего продукцию военно-промышленному комплексу России. Эти меры будут препятствовать поступлению технологий и оборудования, обеспечивающих военную машину Кремля в его войне против Украины. Нацеливаясь на тех, кто способствует российской военной машине, мы решительно поддерживаем Украину.

Подчеркивается, что Канада и в дальнейшем будет привлекать к ответственности физических и юридических лиц, получающих прибыль от незаконного полномасштабного вторжения.

На сайте Министерства иностранных дел подчеркивается, что введенные санкции ослабят военный потенциал России в войне против Украины, препятствуя и затрудняя возможности компании Streit Group поставлять России военные технологии и оборудование.

Канада остается непоколебимой в своей приверженности суверенитету Украины, ее территориальной целостности и украинскому народу, который продолжает защищать свою страну и свои права перед лицом жестокой российской агрессии,

– говорится на сайте.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Вводя санкции против Streit Group, Канада присоединяется к аналогичным мерам, принятым Украиной в 2023 году, а также Европейским союзом и Швейцарией в 2025 году

В частности, еще с 2014 года Канада ввела санкции против более чем 3 500 физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также к грубым и систематическим нарушениям прав человека.

Напомним, что Канада постоянно поддерживает Украину. Например, в июле страна объявила о выделении помощи в размере 900 миллионов долларов.

Кроме того, Канада и ЕС ввели санкции против России. Они коснулись российских чиновников и организаций, причастных к депортации украинских детей.