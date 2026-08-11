Які обмеження запровадила Канада

Обмеження запроваджені проти Streit Group, про що повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

Аніта Ананд Міністерка закордонних справ Канади Сьогодні я оголосила про запровадження санкцій проти Streit Group — виробника оборонної продукції, який постачав продукцію військово-промисловому комплексу Росії. Ці заходи перешкоджатимуть надходженню технологій та обладнання, що забезпечують військову машину Кремля у його війні проти України. Націлюючись на тих, хто сприяє російській військовій машині, ми рішуче підтримуємо Україну.

Наголошується, що Канада й надалі притягатиме до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які отримують прибуток від незаконного повномасштабного вторгнення.

На сайті Міністерства закордонних справ підкреслюється, що запроваджені санкції зменшать військові спроможності Росії у війні проти України, перешкоджаючи та ускладнюючи можливості Streit Group постачати Росії військові технології та обладнання.

Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України, її територіальній цілісності та українському народу, який продовжує захищати свою країну та свої права перед обличчям жорстокої російської агресії,

– йдеться на сайті.

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Запроваджуючи санкції проти Streit Group, Канада приєднується до аналогічних заходів, вжитих Україною у 2023 році, а також Європейським Союзом та Швейцарією у 2025 році

Зокрема, ще від 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3 500 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету й територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.

Нагадаємо, що Канада постійно підтримує Україну. Наприклад, у липні країна анонсувала виділення допомоги у сумі 900 мільйонів доларів.

Крім того, Канада та ЄС ввели санкції проти Росії. Вони стосувалися російських чиновників та організацій, які причетні до депортації українських дітей.