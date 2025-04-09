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9 квітня, 13:36
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Вже зовсім скоро: у Канаді "анонсували" мита проти США

Валерія Моргун
Основні тези
  • Канада запроваджує 25% мита на американські автомобілі та комплектуючі, що не відповідають вимогам CUSMA.
  • Ці мита є відповіддю на аналогічні заходи США, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

У Канаді набудуть чинності мита на американські автомобілі. Ці тарифи запроваджені у відповідь на аналогічні мита Сполучених Штатів.

Канада впроваджує дзеркальні мита проти США

Вони почнуть діяти о 00:01, передає 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

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О 12:01 за східноамериканським часом цієї ночі набувають чинності контрміти Канади,
– написав Марк Карні.

Він оголосив, що буде запроваджено 25% мита на всі транспортні засоби зі США, що не відповідають вимогам CUSMA (Угоди між Канадою, США та Мексикою). Крім того, набудуть чинності 25% мита на комплектуючі CUSMA-сумісних автомобілів, якщо вони не вироблені в Канаді чи Мексиці.

Важливо! Прем'єр Канади наголосив, що торгову кризу спричинив президент Трамп, і Канада відповідає цілеспрямовано та рішуче.

Що відомо про мита на автомобілі?

Дональд Трамп раніше заявив, що запроваджує 25-відсоткове мито на автомобілі, які імпортуються до США. Президент сказав, його адміністрація вживає агресивні торговельні заходи, щоб підтримати вітчизняних виробників.