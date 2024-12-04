"Приватбанк" та "Нацкешбек": як банківська таємниця може опинитися під загрозою

Карта "Нацкешбек" створена для підтримки українських виробників, а з 1 грудня це ще й карта, на яку надходитиме тисячі від Зеленського. Втім при підписанні угоди на відкриття карти є умова на згоду щодо розкриття конфіденційної інформації про свої банківські операції.

Що не так із картою "Нацкешбек" в "Приватбанку"

Як повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал, погоджуючись відкрити карту "Національний кешбек" в "Приватбанку" можна передати інформацію щодо банківської таємниці.

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Річ у тім, що в умовах та правилах під час відкриття карти пише, що підписуючи заяву про дозвіл, клієнт надає згоду на те, що банк може розкрити інформацію, що становить банківську таємницю щодо платіжних операцій по усім поточним рахункам.



Умови та правила під час відкриття карти "Нацкешбек" / Скриншот Договору

Водночас Гороховський додав, що інші банки так не роблять і ще час виправитися.

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Вам не завадить дізнатися на що ви погодилися. Покажіть це знайомим. Ще не запізно це виправити – інші банки таке не роблять.

Натомість в пресслужбі "Приватбанку" на запит видання dev.ua., відповіли, що йдеться лише про передачу інформації щодо витрат та повернень. Водночас інші операції не передаються.

"Приватбанк", як і всі банки учасники програми "Національний кешбек", передає лише інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів, відповідно до норм Постанови КМУ N°952 від 20 серпня 2024 року. Інші операції не передаються,

– зазначили в банку.

Чи усі банки зобов'язані дотримуватися вимог

Найцікавіше те, що за словами нардепа Ярослава Железняка, вимога стосується не лише "Приватбанку", але й всіх банків, згідно Порядку, затвердженому Кабміном.

Ярослав Железняк Народний депутат України Так ось, це частина вимоги по всім банкам, яка установлена в Порядку затвердженому Кабміном. Якщо берете гроші – то й інформацію погодились передавати.

У виданні "Економічна правда" пояснили, що оформлення картки для отримання виплати не зобов’язує користувачів надавати інформацію. За словами заступниці міністра економіки Надія Бігун, майже всі банки виправили технічні проблеми, які раніше пов'язували з обов'язковим наданням доступу до даних.

Зауважте! Єдиним винятком залишається "Приватбанк", де пояснили, що програма побудована на платформі "Нацкешбек", де доступ до транзакцій є частиною механізму нарахування коштів. Проте після отримання картки клієнт може відмовитись від участі в програмі кешбеку і скасувати дозвіл на доступ до своїх даних.