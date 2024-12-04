"Приватбанк" и "Нацкешбек": как банковская тайна может оказаться под угрозой

Карта "Нацкешбек" создана для поддержки украинских производителей, а с 1 декабря это еще и карта, на которую будет поступать тысячи от Зеленского. Впрочем при подписании соглашения на открытие карты есть условие на согласие на раскрытие конфиденциальной информации о своих банковских операциях.

Что не так с картой "Нацкешбек" в "Приватбанке"

Как сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем телеграм-канале, передает 24 Канал, соглашаясь открыть карту "Национальный кэшбек" в "Приватбанке" можно передать информацию о банковской тайне.

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Дело в том, что в условиях и правилах при открытии карты пишет, что подписывая заявление о разрешении, клиент дает согласие на то, что банк может раскрыть информацию, составляющую банковскую тайну относительно платежных операций по всем текущим счетам.



Условия и правила при открытии карты "Нацкешбек" / Скриншот Договора

В то же время Гороховский добавил, что другие банки так не делают и еще время исправиться.

Олег Гороховский Соучредитель Monobank Вам не помешает узнать на что вы согласились. Покажите это знакомым. Еще не поздно это исправить – другие банки такое не делают.

Зато в пресс-службе "Приватбанка" на запрос издания dev.ua., ответили, что речь идет только о передаче информации о расходах и возвратах. В то же время другие операции не передаются.

"Приватбанк", как и все банки участники программы "Национальный кэшбек", передает только информацию о транзакциях расходов или возвратов товаров в магазинах, которые зарегистрированы как продавцы украинских товаров, в соответствии с нормами Постановления КМУ N ° 952 от 20 августа 2024 года. Другие операции не передаются,

– отметили в банке.

Все ли банки обязаны соблюдать требования

Самое интересное то, что по словам нардепа Ярослава Железняка, требование касается не только "Приватбанка", но и всех банков, согласно Порядку, утвержденном Кабмином.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Так вот, это часть требования по всем банкам, которая установлена в Порядке утвержденном Кабмином. Если берете деньги – то и информацию согласились передавать.

В издании "Экономическая правда" объяснили, что оформление карты для получения выплаты не обязывает пользователей предоставлять информацию. По словам заместителя министра экономики Надежда Бегун, почти все банки исправили технические проблемы, которые ранее связывали с обязательным предоставлением доступа к данным.

Заметьте! Единственным исключением остается "Приватбанк", где объяснили, что программа построена на платформе "Нацкешбек", где доступ к транзакциям является частью механизма начисления средств. Однако после получения карты клиент может отказаться от участия в программе кэшбек и отменить разрешение на доступ к своим данным.