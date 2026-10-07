Катар прискорює запуск нового СПГ-проєкту після атак: як це вплине на ринок

Катар готується до важливого етапу у відновленні виробництва скрапленого природного газу після ударів Ірану. Перший потік масштабного проєкту розширення North Field East розпочне роботу.

Що принесе новий проєкт

За даними двох джерел, обізнаних з планами QatarEnergy, потік може запрацювати вже у листопаді, пише Reuters.

Цей проєкт дозволить Катару частково відновити обсяги видобутку скрапленого газу, які були втрачені через руйнівні іранські атаки.

Та ще важливіше те, що запуск цього потоку є критично важливим для глобального енергетичного ринку.

Запуск цього потоку стане важливою подією для найбільшого у світі проєкту з розширення виробництва СПГ у той час, коли Катар досі оговтується від пошкоджень, завданих атаками на Рас-Лаффан,

– зазначає видання.

Повноцінне комерційне виробництво на новій лінії має розпочатися у першому кварталі 2027 року, що може значно вплинути на глобальні ціни на блакитне паливо.

Що кажуть експерти та керівництво компанії

QatarEnergy поки не коментує запуск проєкту. Однак раніше генеральний директор компанії Саад аль-Каабі зазначав, що старт виробництва очікується у першій половині 2027 року.

Втім, на плани виробника значно впливає війна США проти Ірану, яка спричинила серйозні перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку.

Для стабільного нарощування виробництва зрештою знадобиться відновлення безперешкодного транзиту через Ормузьку протоку, але я очікую, що QatarEnergy у будь-якому разі підготує до запуску перший потік North Field East,

– упевнений фахівець із СПГ у Calypso Commodities Мехді Туїль.

За його словами, наступним етапом стане подача газу-сировини, після чого почнеться поступовий перехід до безпосереднього виробництва.

Як постраждало виробництво СПГ

Нагадаємо, березневі атаки Ірану на катарський об'єкт Рас-Лаффан завдали серйозного удару по енергетичній інфраструктурі країни, знищивши 17% потужностей з виробництва СПГ. Внаслідок ударів були пошкоджені два потоки СПГ та завод із виробництва рідких вуглеводнів, повноцінний ремонт яких може розтягнутися на три роки.

Попри ці масштабні руйнування, керівництво Катару зберігає оптимізм щодо відновлення позицій на ринку. Як запевняв директор QatarEnergy, країна зможе відновити нормальну роботу газової галузі протягом кількох тижнів після того, як Ормузька протока знову стане безпечною для торгівельних суден.