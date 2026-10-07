Что принесет новый проект

По данным двух источников, знакомых с планами QatarEnergy, поток может заработать уже в ноябре, пишет Reuters.

Этот проект позволит Катару частично восстановить объемы добычи сжиженного газа, которые были утрачены из-за разрушительных иранских атак.

Но еще важнее то, что запуск этого потока имеет решающее значение для глобального энергетического рынка.

Запуск этого потока станет важным событием для крупнейшего в мире проекта по расширению производства СПГ в то время, когда Катар до сих пор восстанавливается после ущерба, нанесенного атаками на Рас-Лаффан,

– отмечает издание.

Полноценное коммерческое производство на новой линии должно начаться в первом квартале 2027 года, что может значительно повлиять на мировые цены на "голубое топливо".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что говорят эксперты и руководство компании

QatarEnergy пока не комментирует запуск проекта. Однако ранее генеральный директор компании Саад аль-Кааби отмечал, что начало производства ожидается в первой половине 2027 года.

Впрочем, на планы производителя значительно влияет война США против Ирана, которая вызвала серьезные перебои в судоходстве через Ормузский пролив.

Для стабильного наращивания производства в конечном итоге потребуется восстановление беспрепятственного транзита через Ормузский пролив, но я ожидаю, что QatarEnergy в любом случае подготовит к запуску первый поток North Field East,

– уверен специалист по СПГ в Calypso Commodities Мехди Туиль.

По его словам, следующим этапом станет подача сырьевого газа, после чего начнется постепенный переход к непосредственному производству.

Как пострадало производство СПГ

Напомним, мартовские атаки Ирана на катарский объект Рас-Лаффан нанесли серьезный удар по энергетической инфраструктуре страны, уничтожив 17% мощностей по производству СПГ. В результате ударов были повреждены два потока СПГ и завод по производству жидких углеводородов, полноценный ремонт которых может растянуться на три года.

Несмотря на эти масштабные разрушения, руководство Катара сохраняет оптимизм в отношении восстановления позиций на рынке. Как заверил директор QatarEnergy, страна сможет возобновить нормальную работу газовой отрасли в течение нескольких недель после того, как Ормузский пролив вновь станет безопасным для торговых судов.