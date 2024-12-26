Китай випустить рекордну кількість облігацій, щоб стабілізувати економіку

Китай планує випустити рекордний обсяг спеціальних казначейських облігацій на суму 411 мільярдів доларів у 2025 році для підтримки економіки. Зазначається, що китайська влада нарощує фіскальні стимули, щоб подолати економічні труднощі.

Чому Китай випускає облігації

Запланований обсяг випуску суверенних облігацій на 2025 рік майже втричі перевищує поточний показник у 1 трильйон юанів, випущений цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Очікується, що після інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року США запровадять значне підвищення мит на китайський імпорт, що створить додатковий тиск на китайську економіку.

Зауважте! У відповідь Пекін прагне активізувати внутрішній попит, щоб компенсувати ці ризики.

Серед основних викликів для економіки Китаю залишаються:

проблеми в секторі нерухомості;

значна заборгованість місцевих уряді;

слабкий рівень споживчих витрат, що змушує уряд зосереджуватися на внутрішніх джерелах економічного зростання.

Куди підуть кошти

Повідомляється, що залучені кошти будуть спрямовані на:

підтримку споживання громадян шляхом субсидій для придбання нових автомобілів і побутової техніки;

модернізацію великого промислового обладнання;

інвестиції в інноваційні галузі, зокрема виробництво електромобілів, робототехніки, напівпровідників та розвиток зеленої енергетики;

розширення інфраструктури, зокрема будівництво залізниць, аеропортів і об’єктів аграрного сектору;

зміцнення безпеки в стратегічно важливих сферах;

рекапіталізацію великих державних банків, які стикаються зі зниженням прибутків, збільшенням обсягу проблемних кредитів і скороченням маржі.

Випуск спеціальних казначейських облігацій становитиме 2,4% від ВВП Китаю за 2023 рік.

Важливо! Пекін ставить за мету досягти економічного зростання на рівні 5% у 2025 році, водночас плануючи збільшити дефіцит бюджету до рекордних 4% від ВВП.