Китай претендує на роль "захисника" вільної торгівлі та глобального лідера

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що "залякування" та "гегемонізм" лише обернуться проти самих агресорів, натякнувши на Сполучені Штати. Така заява прозвучала наступного дня після досягнення тимчасового перемир’я в торговельній війні між двома найбільшими економіками світу.

Китай прагне стати захисником великої торгівлі

Сі вирішив виголосити цю заяву, яка зображає Китай як глобального лідера та захисника вільної торгівлі, на саміті з участю представників країн Латинської Америки та Карибського басейну, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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У митних чи торговельних війнах немає переможців. Залякування або гегемонізм призводять лише до самоізоляції,

– заявив Сі та додав, що великі зміни, яких не було видно століттями, пришвидшуються, що "робить єдність і співпрацю між націями незамінними".

Виступ Сі відбувся наступного дня після того, як США та Китай оголосили про радикальне зниження тарифів на товари одне одного строком на 90 днів.

Попри те, що Білий дім вітає призупинення тарифів як перемогу для США та доказ "безпрецедентної здатності Трампа укладати вигідні угоди для американців», китайські коментатори та державні ЗМІ святкують угоду як "величезну перемогу" Китаю та підтвердження жорсткої позиції Пекіна,

– пише CNN.

Тоді як інші країни кинулися укладати угоди з Трампом після його заяви 2 квітня про "взаємні тарифи", Китай зайняв іншу позицію:

зберіг жорсткість; відповів власними тарифами на американські товари та низкою інших контрзаходів.

Видання нагадує, що понад місяць тарифи Трампа на китайський імпорт тримались на 145%, тоді як китайські мита на американські товари залишалися на рівні 125%.

Угода, укладена на вихідних, фактично означає, що США тимчасово знизять загальні тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай – зі 125% до 10% на американські імпортні товари, згідно зі спільною заявою,

– пояснюють у матеріалі.

Трампові тарифи, пов’язані з фентанілом, у розмірі 20%, запроваджені в лютому та березні, залишаться в дії, як і китайські контрзаходи на них. Згідно з угодою, Китай також призупинить або скасує свої нетарифні заходи проти США, запроваджені з 2 квітня.

Зверніть увагу! Крім того, США знизять митний збір на малі посилки з Китаю зі 120% до 54% починаючи з 14 травня, при цьому зберігаючи можливість фіксованої плати в 100 доларів.