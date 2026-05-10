Москва "здала" Китаю ще один важливий сегмент енергетичного ринку

Центробанк Росії розіслав великим страховим компаніям лист із рекомендацією перестраховувати ризики постачань СПГ до Китаю через місцеві структури. Так Москва намагається частково перекласти фінансове навантаження на китайський ринок.

Яку вигоду отримає Пекін?

Тож Росії дедалі складніше самостійно нести ризики, пов'язані з власним енергоекспортом. Деталі розповіли в Службі зовнішньої розвідки України в неділю, 10 травня.

Після 2022 року російські страховики фактично втратили доступ до західного ринку. Водночас власних ресурсів дедалі менше вистачає для покриття масштабних ризиків і складної логістики енергоекспорту. Саме тому Москва звернулася до чи не єдиного доступного варіанта – китайських страхових компаній.

Для Пекіна така співпраця відкриває додаткові інструменти впливу, адже саме від умов страхування залежать логістика перевезень і загалом можливість таких постачань. І хоча формально Китай не отримує російські активи, реальний ефект може бути схожим.

Довідка: за даними Головного митного управління КНР, імпорт російського СПГ до Китаю у 2025 році зріс на 18,3%.



Уже в першому кварталі 2026 року країна-агресорка поставила туди 1,4 мільйона тонн – на 6,72% більше, аніж роком раніше. Тож для її сировини Китай вже перетворився на головний та фактично безальтернативний напрямок.



Як Росія постачала СПГ до Китаю / Інфографіка СЗРУ

Які ризики це несе для Росії?

Однак китайські перестраховики навряд чи працюватимуть собі у збиток. Санкційні, логістичні та політичні ризики вони закладатимуть у вартість премій. Окрім того, Росія зіткнеться з додатковими умовами та витратами, серед яких:

бюрократія узгоджень;

підвищені вимоги до розкриття інформації;

залежність від рішень і регуляторної політики Пекіна тощо.

Ба більше, Китай нічим не зобов'язаний зберігати нинішні умови співпраці. У разі посилення санкцій чи зміни ситуації на ринку він може переглянути тарифи, скоротити страхове покриття або висунути нові вимоги – наприклад, щодо нижчих цін на газ для себе чи поступок в інших проєктах.

Москва роками позиціювала "розворот на Схід" як стратегічний вибір. Насправді це капітуляція, що поступово оформлюється у звичну практику. Тепер навіть страхові поліси на власний газ Росія виписує чужими руками,

– зазначають у розвідці.

Куди іще Росія постачає свій газ?

Показово, що в перші чотири місяці 2026 року Європа імпортувала рекордний обсяг російського скрапленого природного газу з проєкту "Ямал", заплативши за нього близько 3,88 мільярда євро. Зростання закупівель пов'язують із геополітичною ситуацією у світі.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу екскомандувач американських сил у Європі Бен Годжес підкреслив, що шлях до перемоги України пролягає саме через знищення експортного потенціалу країни-агресорки в нафті та газі. На думку генерала, європейці повинні більше інвестувати в розвиток далекобійних можливостей Києва, а Кремлю буде складніше продовжувати війну, якщо він не зможе продавати енергоносії для Китаю, Туреччини, Індії тощо.

Як співпраця з Кремлем шкодить Пекіну?

Нагадаємо, ЄС включив до 20-го пакета санкцій деякі китайські компанії, що могли постачати товари подвійного призначення для військово-промислового сектору Росії. На це китайці відреагували "рішучим протестом", пригрозивши можливими "наслідками".

Цікаво, що цьогоріч країна вирішила не відправляти спеціальну делегацію до Москви для святкування 9 травня. Тож на Красній площі не з'явився ані Сі Цзіньпін, ані очільник китайського МЗС.