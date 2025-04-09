Китай може "вдарити" по Голлівуду: ЗМІ розповіли, як Пекін здатен завдати шкоди США

Китай планує заборонити фільми з Голлівуду. У Пекіні заявили, що ніколи не приймуть "шантажистську суть" Сполучених Штатів після чергових тарифних погроз президента Дональда Трампа.

Китай може заборонити показ американських фільмів

Зокрема інформацію про заборону показу американських фільмів у країні, повідомив журналіст, пов’язаний із Комуністичною партією Китаю, в етері BBC Radio 4, передає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Минулого року прибуток від цих кінострічок у Китаї склав 585 мільйонів доларів, що становить приблизно 3,5% від загального касового збору країни у 17,71 мільярда доларів. Це одна з найбільших часток серед іноземного контенту.

Заборона американських стрічок завдасть удару по майбутніх релізах, які втратять сотні мільйонів доларів у китайському прокаті. Мова йде про такі релізи:

Jurassic World: Rebirth;

The Accountant 2;

новий фільм серії Mission: Impossible,

Зауважте! Журналіст повідомив, що введе додаткові мита на сільськогосподарську продукцію зі США, зокрема сою, повністю заблокує імпорт американської птиці.