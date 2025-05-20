Інвестиційна політика Китаю за роки війни змінилася щодо Росії

Китайські інвестори за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну згорнули вкладання. Якщо у 2011 – 2018 роках середній обсяг інвестицій Пекіна у російський проєкти складав 1,2 мільярда доларів, то у 2022 – 2023 роках цей обсяг сягнув лише 400 мільйонів доларів.

Які економічні стосунки Пекіну та Москви

У дослідженні йдеться про те, що у питанні вкладань у Росії китайські інвестори повелися так само, як і всі інші, передає 24 Каналу з посиланням на Банк Фінляндії.

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Відповідно до даних Центробанку Росії, за 3 роки повномасштабної війни обсяг прямих іноземних інвестицій у реальний сектор впав на 57%. Відтак, розмір впав із 497,7 мільярда доларів на початку 2022 року до 216 мільярдів доларів на початок 2025 року, що є найнижчим показником із 2009 року.

Що відомо про зв'язки між двома країнами:

У травні Володимир Путін повідомив Сі Цзіньпіну, що Москва готова створити "комфортні умови" для китайського бізнесу.

Втім китайська влада ще раніше заборонила своїм компаніям інвестувати в нафтогазовий сектор Росії, натомість автоконцернам заборонили будувати там заводи. Також, Пекін відмовився фінансувати "Силу Сибіру-2".

Зауважте! Останній великий китайський проєкт у Росії був ще у 2021 році, а саме компанія Sinopec вклала 360 мільйонів доларів у російську нафтову галузь, свідчать підрахунки Американського інституту підприємництва.