Какие экономические отношения Пекина и Москвы

В исследовании говорится о том, что в вопросе вложений в России китайские инвесторы повели себя так же, как и все остальные, передает 24 Канала со ссылкой на Банк Финляндии.

Читайте также Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России: против 200 кораблей

Согласно данным Центробанка России, за 3 года полномасштабной войны объем прямых иностранных инвестиций в реальный сектор упал на 57%. Поэтому, размер упал с 497,7 миллиарда долларов в начале 2022 года до 216 миллиардов долларов на начало 2025 года, что является самым низким показателем с 2009 года.

Что известно о связях между двумя странами:

В мае Владимир Путин сообщил Си Цзиньпину, что Москва готова создать "комфортные условия" для китайского бизнеса.

Впрочем китайские власти еще раньше запретили своим компаниям инвестировать в нефтегазовый сектор России, зато автоконцернам запретили строить там заводы. Также, Пекин отказался финансировать "Силу Сибири-2".

Заметьте! Последний крупный китайский проект в России был еще в 2021 году, а именно компания Sinopec вложила 360 миллионов долларов в российскую нефтяную отрасль, свидетельствуют подсчеты Американского института предпринимательства.