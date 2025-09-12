Вже третій танкер із заводу Arctic LNG 2 у Росії, який перебуває під західними санкціями, розвантажив свій вантаж і покинув термінал у Китаї. Це відбулося у середу 10 вересня.

Що відомо про підсанкційний російський газ?

Про це свідчать дані відстеження суден LSEG та Kpler, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Підсанкційний у Сполучених Штатах танкер Zarya вивантажив понад 160 тисяч кубометрів ЗПГ із російського проєкту Arctic LNG 2 у терміналі Beihai LNG у Гуансі, на півдні Китаю. За даними LSEG, Китай вже отримав три партії ЗПГ з Arctic LNG 2 загальним обсягом понад 386 тисяч кубометрів.

Ще два танкери з Arctic LNG 2 прибудуть до Beihai за кілька днів:

Buran (174 тисяч кубометрів); Iris (174 тисяч кубометрів).

За даними аналітичної компанії ICIS, Buran сигналізує про орієнтовну дату прибуття – 13 вересня,

– йдеться у матеріалі.

Що відомо про завод Arctic LNG 2? Arctic LNG 2 мав стати одним із найбільших у Росії заводів із виробництва зрідженого природного газу з плановим річним обсягом 19,8 мільйона тонн. Однак він потрапив під західні санкції через війну Москви проти Україн. Наразі завод стикається зі складнощами зі збутом ЗПГ, попри початок виробництва та відвантажень у серпні 2024 року.

Важливо! Водночас міністр енергетики США Кріс Райт заявив у середу, що пріоритетом президента Дональда Трампа є завершення війни між Росією та Україною без масштабних потрясінь, відповідаючи на запитання про те, як США реагуватимуть на закупівлі Китаєм підсанкційних російських партій ЗПГ.

Що відбувається у відносинах між Китаєм та Росією?