Попри санкції: Китай отримав вже третій вантаж газу з Росії
- Китай отримав третій вантаж зрідженого природного газу з російського заводу Arctic LNG 2, попри західні санкції.
- Танкер Zarya розвантажив понад 160 тисяч кубометрів ЗПГ у терміналі Beihai LNG у Гуансі, а ще два танкери мають прибути незабаром.
Вже третій танкер із заводу Arctic LNG 2 у Росії, який перебуває під західними санкціями, розвантажив свій вантаж і покинув термінал у Китаї. Це відбулося у середу 10 вересня.
Що відомо про підсанкційний російський газ?
Про це свідчать дані відстеження суден LSEG та Kpler, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Підсанкційний у Сполучених Штатах танкер Zarya вивантажив понад 160 тисяч кубометрів ЗПГ із російського проєкту Arctic LNG 2 у терміналі Beihai LNG у Гуансі, на півдні Китаю. За даними LSEG, Китай вже отримав три партії ЗПГ з Arctic LNG 2 загальним обсягом понад 386 тисяч кубометрів.
Ще два танкери з Arctic LNG 2 прибудуть до Beihai за кілька днів:
- Buran (174 тисяч кубометрів);
- Iris (174 тисяч кубометрів).
За даними аналітичної компанії ICIS, Buran сигналізує про орієнтовну дату прибуття – 13 вересня,
– йдеться у матеріалі.
Що відомо про завод Arctic LNG 2?
Arctic LNG 2 мав стати одним із найбільших у Росії заводів із виробництва зрідженого природного газу з плановим річним обсягом 19,8 мільйона тонн. Однак він потрапив під західні санкції через війну Москви проти Україн. Наразі завод стикається зі складнощами зі збутом ЗПГ, попри початок виробництва та відвантажень у серпні 2024 року.
Важливо! Водночас міністр енергетики США Кріс Райт заявив у середу, що пріоритетом президента Дональда Трампа є завершення війни між Росією та Україною без масштабних потрясінь, відповідаючи на запитання про те, як США реагуватимуть на закупівлі Китаєм підсанкційних російських партій ЗПГ.
Що відбувається у відносинах між Китаєм та Росією?
Москва та Пекін нарощують торгівлю зрідженого природного газу. Всі ці закупівлі здійснюються через маловідому компанію, аби приховати фактичного кінцевого споживача.
Зокрема другий вантаж ЗПГ прибув до китайського порту через кілька днів після візиту російського лідера Володимир Путіна до Китаю на саміт Шанхайської організації співпраці та військовий парад з нагоди завершення Другої світової війни.