Китай шукає альтернативу: "Сила Сибіру-2" знову в грі через конфлікт Ізраїля з Іраном

Пекін знову зацікавився можливістю постачання російського газу до Китаю за допомогою трубопроводу. Це може відродити проєкт "Сила Сибіру-2", який роками залишався у підвішеному стані.

Чому Китай хоче постачати газ трубопроводом

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем змусив китайську владу переосмислити надійність постачання нафти й газу з Близького Сходу, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як зазначає консалтингова компанія, Китай отримує близько 30% усього імпортованого газу з Катару й ОАЕ через Ормузьку протоку.

Тим часом китайські незалежні нафтопереробні заводи останніми роками активно купують іранську нафту.

Погрози Ірану заблокувати Ормузьку протоку, за словами аналітиків, змусили Пекін задуматися над альтернативними шляхами постачання газу, навіть якщо ймовірність цього низька.

Важливо! Російські пропагандисти вже заговорили про відродження проєкту "Сила Сибіру-2", який дозволить постачати газ до Китаю трубопроводом. Очікується, що Росія спробує знову звернути на нього увагу під час візиту Путіна до Сі Цзіньпіня у вересні.

Чому "завис" проєкт "Сила Сибіру-2"

Газопровід "Сила Сибіру-2" є продовженням трубопроводу "Сила Сибіру", який відкрили у 2019 році. Цей проєкт дуже цікавить Росію, яка втратила європейський ринок після вторгнення в Україну. Проте Пекін відкладав його реалізацію.

Проєкт газопроводу зіштовхнувся з труднощами через розбіжності країн щодо цін та умов володіння.

Також Китай непокоїла надмірна залежність від російських енергоносіїв.

В результаті переговори щодо проєкту "Сила Сибіру-2" затягнулися на роки, хоча у Кремлі й продовжували заявляти, що його реалізація неминуча.

Наразі, за оцінками аналітиків, якщо проєкт відродять, будівництво газопроводу триватиме не менше 5 років.

Варто знати! За даними видання, Китай хоче зміцнити відносини з Росією на тлі намагань США вбити клин між Москвою та Пекіном. І відродження "Сили Сибіру-2" може у цьому допомогти.