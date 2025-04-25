Без офіційного оголошення: Китай тихо скасував мита на деякі напівпровідники з США

Китай, ймовірно, скасував відповідні мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США. Цей крок вважається спробою Пекіна пом’якшити наслідки торговельної війни для надзвичайно важливої технологічної галузі країни.

Китай без офіційного оголошення скасував деякі мита

Звільнення від мит стосується інтегральних схем – тобто мікросхем або напівпровідників, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Водночас офіційного оголошення про звільнення від тарифів не було.

12 квітня Китай підняв рівень відповідних мит до 125% на всі товари зі США – у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари до 145%,

– нагадали у виданні.

Пекін місяцями демонстрував впевненість у здатності протистояти торговельній війни. Однак ці винятки свідчать, що країна змушена відступати, коли йдеться про критично важливі компоненти, які вона не може виробляти сама або закупити в інших країнах. Зокрема торік Китай імпортував напівпровідників зі США на суму 11,7 мільярда доларів.

Напівпровідники – незамінна частина майже кожного електронного пристрою. Їх важко виготовляти через високу вартість розробки та складність виробництва. Тому основне виробництво зосереджено в кількох країнах,

– пояснили у CNN.

Важливо! Попри значний прогрес у розвитку власної напівпровідникової галузі, Китай досі сильно залежить від імпорту чипів і обладнання для їх виробництва з США, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Нідерландів.

Що кажуть експерти

Аналітик з Вашингтона Рей Ванґ, що спеціалізується на технічному суперництві між США та Китаєм, заявив, що звільнення від мит вигідне американським виробникам:

Intel;

Texas Instruments;

Global Foundries.

Менеджерка агентства Zhengnenliang Supply Chain Чень Шаолін повідомила CNN, що в четвер дізналася: мита на вісім типів інтегральних схем (окрім чипів пам’яті) скасовано. Це стало відомо під час оформлення митної декларації.

На початку місяця Китай також скасував мита на чипи, розроблені американськими компаніями, але виготовлені за межами США – наприклад, продукти Nvidia, які здебільшого виготовляються на Тайвані компанією TSMC,

– йдеться у тексті матеріалу.

11 квітня Китайська асоціація напівпровідникової промисловості заявила, що країною походження товару має вважатися місце його виробництва. Це означає, що чипи Qualcomm або Nvidia, виготовлені поза США, не підлягатимуть 125% миту.

CNN пише, що цього тижня звільнення від мит стосуються лише логічних чипів, які обробляють та контролюють потоки даних – це сфера, де домінують США. Мікросхеми пам’яті, якими керують південнокорейські Samsung та SK Hynix, не потрапили під звільнення.

Фантастичні новини! Ми отримали нове повідомлення від митної служби Китаю: вісім митних кодів, пов’язаних із напівпровідниками, тепер звільнені від додаткових мит на імпорт зі США,

– йдеться в повідомленні компанії HJET Supply Chain.

Зверніть увагу! Це означає, що імпорт зі США за цими кодами обкладатиметься нульовими митами при ввезенні до Китаю.