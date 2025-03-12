Китай призупиняє транзит вантажів через Росію: у чому причина

Залізничні вантажопотоки, які проходили з Китаю до Європи через Росію, різко скоротилися. Це сталося через обмеження, які Росія запровадила на перевезення товарів подвійного призначення.

Чому Китай зупинив транзит через Росію

Як зазначається, китайські експортери втратили довіру до російського маршруту, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ситуація ускладнилася після численних випадків конфіскації вантажів з боку російських митних органів.

Ми не наважуємося відправляти товари залізницею з листопада,

– заявив генеральний директор шанхайської компанії Air Sea Transport Ендрю Цзян.

Контроль за транзитом було посилено ще в жовтні – під особливою увагою опинилися механічні та електронні вироби, які можуть мати подвійне (в тому числі військове) призначення.

Перебої в логістиці та постачаннях

Частину товарів після вилучення так і не повернули, залишивши їх на території Росії через дію західних санкцій. Це спричинило серйозний збій у логістичних ланцюгах – адже щомісяця залізницею через Росію до Європи перевозять до 80 тисяч контейнерів.

На тлі логістичних труднощів Китай спільно з Казахстаном відкрив новий залізничний маршрут, що дозволяє обійти територію Росії. Потяги прямуватимуть до Європи через Туркменістан, Іран і Туреччину.

Зауважте! Крім того, Пекін активно працює над розширенням альтернативних транспортних шляхів – зокрема, через Центральну Азію та Каспійське море, що дозволяє диверсифікувати поставки й зменшити залежність від транзиту через Росію.