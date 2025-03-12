Чому Китай зупинив транзит через Росію

Як зазначається, китайські експортери втратили довіру до російського маршруту, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ситуація ускладнилася після численних випадків конфіскації вантажів з боку російських митних органів.

Ми не наважуємося відправляти товари залізницею з листопада,

– заявив генеральний директор шанхайської компанії Air Sea Transport Ендрю Цзян.

Контроль за транзитом було посилено ще в жовтні – під особливою увагою опинилися механічні та електронні вироби, які можуть мати подвійне (в тому числі військове) призначення.

Перебої в логістиці та постачаннях

Частину товарів після вилучення так і не повернули, залишивши їх на території Росії через дію західних санкцій. Це спричинило серйозний збій у логістичних ланцюгах – адже щомісяця залізницею через Росію до Європи перевозять до 80 тисяч контейнерів.

На тлі логістичних труднощів Китай спільно з Казахстаном відкрив новий залізничний маршрут, що дозволяє обійти територію Росії. Потяги прямуватимуть до Європи через Туркменістан, Іран і Туреччину.

Зауважте! Крім того, Пекін активно працює над розширенням альтернативних транспортних шляхів – зокрема, через Центральну Азію та Каспійське море, що дозволяє диверсифікувати поставки й зменшити залежність від транзиту через Росію.