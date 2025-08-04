США Китай прагнуть досягти вигідної для обох країн торгівельної угоди й намагаються заради цього владнати численні розбіжності. Однак залишаються далекими від згоди щодо ключового питання — закупівель Пекіном російської та іранської нафти.

Як Китай реагує на тиск Трампа?

Міністерство закордонних справ Китаю жорстко відповіло на погрозу США запровадити 100% мита за купівлю російської нафти. У відомстві зазначили, що Китай зажди забезпечуватиме себе енергоресурсами з огляду на національні інтереси, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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З такою заявою МЗС Китаю виступило після двох днів переговорів у Стокгольмі, які мають наблизити торгівельну угоду між країнами.

Примус і тиск не призведуть ні до чого. Китай рішуче захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку,

– наголосили в міністерстві.

Видання зазначає, що така відповідь Пекіна є показовою. Адже наразі дві найбільші економіки світу намагаються налагодити комерційні зв'язки після нещодавніх жорстких торгівельних обмежень.

Це означає, що Пекін впевнений у своїй жорсткій позиції під час перемовин з адміністрацією Дональда Трампа.

Таку позицію КНР підтвердив і міністрів фінансів США Скотт Бессент, який після торгових перемовин заявив, що "китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету".

Важливо! США пригрозили запровадити 100% тарифи для країні, які продовжать купувати підсанкційну російську нафту. Вашингтон навіть попередив про це Пекін, але не налякав цими погрозами.

Чому Пекін не поступається США?

На думку аналітиків, існують великі сумніви, Що Трамп дійсно застосує 100% тарифи проти Китаю за купівлю російської нафти. Це може зруйнувати шанси оголосити про торгівельну угоду під час можливої зустрічі лідерів США та Китаю восени.

У Пекіні це, вочевидь, розуміють. Тому, за словами співробітника Інституту політики Азійського товариства Денні Рассела, вважають, що "тримають козирі в протистоянні з Вашингтоном".

Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче гучної угоди з Сі, тож відмова виконати вимогу США і припинити закупівлі нафти в Ірану чи Росії, ймовірно, не сприймається як руйнівний фактор, навіть якщо це спричинить напруженість і затримки,

– вважає Рассел.

Варто знати! США намагаються обмежити доходи Росії та Ірану від продажу нафти, які ті використовують для фінансування армій. Адже Москва продовжує війну проти України, а Тегеран фінансує бойовиків на Близькому Сході. Втім Китай не готовий відмовлятися від нафти з цих двох країн, яка є стратегічним джерелом енергії та ще й постачається за вигідними цінами.