Про що домовилися Китай і США?

Обидві сторони домовилися продовжити "тарифне перемир'я", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Орбан розкритикував угоду США та ЄС: чи справді Трамп "з'їв" Урсулу фон дер Ляєн на обід

Стокгольмські переговори стали третім раундом торговельних переговорів між США та Китаєм менш ніж за три місяці. Вони завершилися напередодні крайнього терміну для врегулювання розбіжностей під час 90-денної паузи перед запровадженням тарифів.

Одним з варіантів може бути додаткова пауза на 90 днів, адже це відкриє шлях для Трампа до візиту до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном наприкінці жовтня.

Обидві сторони останнім часом вживають заходів для зниження температури та зменшення точок спалаху, при цьому китайський експорт рідкоземельних магнітів почав відновлюватися в червні, а США заявили, що схвалять поставки напівпровідника, що використовується для ШІ,

– повідомили у виданні.

30 липня міністр фінансів США Бессет проінформує Трампа з питань, що залишилися, після чого він ухвалить остаточне рішення.

Що сказав Трамп про можливу зустріч із Сі?

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін наполягає на особистій зустрічі.

Трамп сказав, що давно має теплі особисті стосунки із Сі, попри зростання напруженості між обома країнами. Водночас він додав, що Сі та китайці не можуть витримати тиску, який США чинять на торгівлю, і що не поспішає налагоджувати цей зв'язок.

Трамп стверджує, що зустріч із китайським лідером може відбутися уже найближчим часом, можливо, й 2025 року. Президент США заявив, що готовий й сам поїхати до Китаю.

(Сі – 24 Канал) хоче, щоб я поїхав туди (у Китай – 24 Канал), і він збирається приїхати (у США – 24 Канал). Ми тільки збираємося узгодити дати, але насправді ми з нетерпінням чекаємо цього. Це була одна з найнеймовірніших поїздок за мій перший термін... Побачимо, що буде, але, найімовірніше, ми поїдемо до Китаю в недалекому майбутньому, можливо, до кінця цього року – і він (Сі – 24 Канал) приїде сюди.

– сказав Трамп.

Водночас за день до цього він поставив умову, за якої може відвідати Китай, – і це особисте запрошення від Сі.