Китай точково реагує на запроваджені Трампом тарифи

Китай точково відреагував на запроваджені Дональдом Трампом торгівельні мита. Країна ввела додаткові збори на окремі товари зі США та націлилась на кілька провідних компаній.

Китай точково реагує на мита

Пекін, ймовірно, намагається уникнути подальшого загострення торгівельного конфлікту між двома найбільшими економіками світу, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Де Україна братиме кошти, щоб покрити дефіцит бюджету

У відповідь на нові американські мита Китай встановив 15% збір на американський енергетичний імпорт загальною вартістю менше ніж 5 мільярдів доларів. Також було впроваджене 10% мито на нафту і сільськогосподарську техніку зі США.

Цікаво! Крім того, китайська влада оголосила про розслідування щодо компанії Google через можливі порушення антимонопольного законодавства, хоча пошуковий сервіс Alphabet Inc. недоступний у країні ще з 2010 року.

Китай почав обмежувати американські компанії

У рамках цілеспрямованих заходів китайська влада внесла низку компаній до так званого "чорного списку" підприємств, діяльність яких може зазнати обмежень у Китаї. Йдеться про власника бренду Calvin Klein – компанію PVH Corp., а також американського виробника генетичних досліджень Illumina Inc.

Крім того, Пекін запровадив нові експортні обмеження на вольфрам та інші стратегічно важливі метали, які широко використовуються в електроніці, авіаційній та оборонній промисловості.

Цікаво! Китай демонструє Трампу свою здатність завдати шкоди одразу на кількох фронтах – від порушення глобального ланцюга постачання критичних мінералів до тиску на американські компанії, які ведуть значний бізнес у країні.