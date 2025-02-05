Китай точково реагує на мита

Пекін, ймовірно, намагається уникнути подальшого загострення торгівельного конфлікту між двома найбільшими економіками світу, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У відповідь на нові американські мита Китай встановив 15% збір на американський енергетичний імпорт загальною вартістю менше ніж 5 мільярдів доларів. Також було впроваджене 10% мито на нафту і сільськогосподарську техніку зі США.

Цікаво! Крім того, китайська влада оголосила про розслідування щодо компанії Google через можливі порушення антимонопольного законодавства, хоча пошуковий сервіс Alphabet Inc. недоступний у країні ще з 2010 року.

Китай почав обмежувати американські компанії

У рамках цілеспрямованих заходів китайська влада внесла низку компаній до так званого "чорного списку" підприємств, діяльність яких може зазнати обмежень у Китаї. Йдеться про власника бренду Calvin Klein – компанію PVH Corp., а також американського виробника генетичних досліджень Illumina Inc.

Крім того, Пекін запровадив нові експортні обмеження на вольфрам та інші стратегічно важливі метали, які широко використовуються в електроніці, авіаційній та оборонній промисловості.

Цікаво! Китай демонструє Трампу свою здатність завдати шкоди одразу на кількох фронтах – від порушення глобального ланцюга постачання критичних мінералів до тиску на американські компанії, які ведуть значний бізнес у країні.