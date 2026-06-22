Вдарив по найболючішому: Китай відповів Трампу новими обмеженнями

Китай відповів США на обмеження проти низки його компаній. Пекін вніс до "чорного списку" десять американських фірм та організацій у галузі рідкісноземельних матеріалів.

Хто потрапив у "чорний список" Китаю

До списку експортного контролю Китаю потрапили американські компанії MP Materials та USA Rare Earth, а також ще 8 організацій, які, на думку Пекіна, пов'язані з військовими США, пише Reuters.

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До переліку також увійшла Aveox, яка спеціалізується на виробництві двигунів для критично важливих систем.

Потрапляння до цього списку означає, що Китай припиняє постачання цим компаніям своїх товарів подвійного призначення.

Партнер консалтингової компанії Asia Group у Китаї Джордж Чен пояснив, що більшість цих компаній пов'язані з американською оборонною промисловістю або урядом США і мають критичне значення.

Так, компанія MP Materials управляє єдиною діючою шахтою з видобутку рідкісноземельних металів у США.

Тоді як USA Rare Earth беруть участь у виробничому ланцюгу від видобутку сировини до виготовлення магнітів.

І хоча США активно працюють над створенням власного ланцюга постачання рідкісноземів, Китай досі домінує у галузі переробки рідкісноземельних металів. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, на країну припадає понад 90% світових потужностей із розділення та очищення таких матеріалів.

Тому Пекін не вперше використовує рідкісноземи у торгівельному протистоянні зі США.

Чому Китай запровадив обмеження

У Міністерстві торгівлі Китаю пояснили, що нові обмеження стали відповіддю на "зловмисну практику уряду США". Вони буцімто спрямовані на захист національної безпеки та інтересів країни.

Організаціям і приватним особам у будь-якій країні чи регіоні забороняється передавати або постачати зазначеним структурам товари подвійного призначення китайського походження,

– наголосили у відомстві.

У Мінторгівлі додали, що експортні операції, які потрапили під обмеження, мають негайно припинити.

Фактично нові заходи означають повну заборону на постачання товарів подвійного призначення до компаній США з "чорного списку". Раніше для таких операцій достатньо було отримати експортну ліцензію.

Зауважимо, що ці обмеження Пекіна стали відповіддю на нещодавні кроки Пентагону, який вніс до списку 1260H китайські компанії Alibaba, Baidu, BYD та Unitree. Міністерство оборони звинуватило їх у підтримці китайських військових і визнало цих технологічних гігантів потенційною загрозою для національної безпеки США.