Кто попал в "черный список" Китая

В список экспортного контроля Китая попали американские компании MP Materials и USA Rare Earth, а также еще 8 организаций, которые, по мнению Пекина, связаны с вооруженными силами США, пишет Reuters.

Смотрите также Визит Трампа к Си вызвал тревогу: что говорят на Тайване о Китае

В список также вошла компания Aveox, специализирующаяся на производстве двигателей для критически важных систем.

Попадание в этот список означает, что Китай прекращает поставки этим компаниям своих товаров двойного назначения.

Партнер консалтинговой компании Asia Group в Китае Джордж Чен пояснил, что большинство этих компаний связаны с американской оборонной промышленностью или правительством США и имеют критическое значение.

Так, компания MP Materials управляет единственной действующей шахтой по добыче редкоземельных металлов в США.

В то время как USA Rare Earth участвует в производственной цепочке от добычи сырья до изготовления магнитов.

И хотя США активно работают над созданием собственной цепочки поставок редкоземельных металлов, Китай по-прежнему доминирует в сфере переработки редкоземельных металлов. По оценкам Международного энергетического агентства, на эту страну приходится более 90% мировых мощностей по разделению и очистке таких материалов.

Поэтому Пекин не впервые использует редкоземельные металлы в торговом противостоянии с США.

Почему Китай ввёл ограничения

В Министерстве торговли Китая пояснили, что новые ограничения стали ответом на "злонамеренную практику правительства США". Они якобы направлены на защиту национальной безопасности и интересов страны.

Организациям и частным лицам в любой стране или регионе запрещается передавать или поставлять указанным структурам товары двойного назначения китайского происхождения,

– подчеркнули в ведомстве.

В Минторговли добавили, что экспортные операции, попавшие под ограничения, должны быть немедленно прекращены.

Фактически новые меры означают полный запрет на поставки товаров двойного назначения компаниям США из "черного списка". Ранее для таких операций достаточно было получить экспортную лицензию.

Отметим, что эти ограничения Пекина стали ответом на недавние шаги Пентагона, который внес в список 1260H китайские компании Alibaba, Baidu, BYD и Unitree. Министерство обороны обвинило их в поддержке китайских военных и признало этих технологических гигантов потенциальной угрозой для национальной безопасности США.