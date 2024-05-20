Китай почав діяти: країна ввела санкції проти США

Китай ввів санкції проти США у відповідь на обмеження з боку країни. Зокрема, гостро постало питання конфлікту у Тайвані.

Китай запровадив санкції проти США

Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії. Такі дії були спричинені продажем зброї США для Тайваню.

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Для наступних компаній було заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес на території КНР:

General Atomics Aeronautical Systems;

General Dynamics Land Systems;

Boeing Defense, Space & Security.

Також вищим керівникам усіх трьох компаній заборонили в'їзд у країну. Їх дозволи на роботу будуть анульовані, а статус гостя і заявки на проживання не схвалять.

Росія заблокувала активи банків ЄС

Суд Санкт-Петербургу заарештував близько 700 мільйонів євро активів, що належать європейським банкам. Він наклав арешт на UniCredit на суму 463 мільйонів євро тобто 4,5% його активів у країні.

Також було заморожено активи: