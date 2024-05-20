Китай ввел санкции против США

Китай наложил санкции на три американские оборонные компании. Такие действия были вызваны продажей оружия США для Тайваня.

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Для следующих компаний было запрещено осуществлять "импортно-экспортный" бизнес на территории КНР:

  • General Atomics Aeronautical Systems;
  • General Dynamics Land Systems;
  • Boeing Defense, Space & Security.

Также высшим руководителям всех трех компаний запретили въезд в страну. Их разрешения на работу будут аннулированы, а статус гостя и заявки на проживание не одобрят.

Россия заблокировала активы банков ЕС

Суд Санкт-Петербурга арестовал около 700 миллионов евро активов, принадлежащих европейским банкам. Он наложил арест на UniCredit на сумму 463 миллионов евро, то есть 4,5% его активов в стране.

Также были заморожены активы:

  • Deutsche Bank – 238,6 миллиона евро;
  • Commerzbank – 94,9 миллиона евро;
  • Bayerische Landesbank;
  • Landesbank Baden-Württemberg.