Тисячі північнокорейців торік виїхали на роботу до Росії. Один з робітників розповів, що почувався, ніби в трудовому таборі, у в’язниці без ґрат.

Які умови праці для робітників з КНДР в Росії?

Про умови праці вдалося дізнатися завдяки опитуванню шістьох північнокорейських робітників, які втекли з Росії на початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Робітники на прохання Москви їхали до Росії, щоб заповнити величезну нестачу робочої сили, що загострилася через тривалу війну. Виявилося, що вони працюють у "жахливих" умовах, а північнокорейська влада посилює контроль над робітниками, щоб запобігти їхнім втечам.

Усі шестеро робітників, з якими розмовляли журналісти BBC, описували однаково виснажливі робочі дні – прокидалися о 6-й ранку та були змушені будувати багатоповерхівки до 2-ї години ночі наступного дня, маючи лише два вихідних на рік.

Деякі люди залишали свій пост, щоб спати вдень, або засинали стоячи, але наглядачі знаходили їх і били. Це було справді так, ніби ми помирали,

– розповів один з колишніх робітників.

Втікачі розповіли, що робітників цілодобово замикали на своїх будівельних майданчиках, де за ними спостерігали агенти департаменту держбезпеки КНДР. Вони спали у брудних, переповнених транспортних контейнерах, які кишіли комахами, або на підлозі недобудованих багатоквартирок.

Один робітник розповів, що одного разу він упав з будівельного майданчика та розбив собі обличчя, через що не зміг працювати. Навіть тоді його керівництво не дозволило йому залишити будівельний майданчик, щоб відвідати лікарню.

Робітник Джин досі обурюється, коли згадує, як інші робітники називали їх рабами. "Ви не люди, а просто машини, які можуть говорити", – глузували вони. У якийсь момент менеджер Джина сказав йому, що він може не отримати грошей, коли повернеться до КНДР, бо вони потрібні державі,

– пишуть у виданні.

Скільки північнокорейців працюють в Росії?

Минулого року до Росії було відправлено понад 10 000 робітників, за словами представника південнокорейської розвідки, який поспілкувався з BBC на умовах анонімності. У 2025 році очікується ще більше прибуття, і загалом Пхеньян зрештою відправить понад 50 000 робітників. Це зроблять через дефіцит працівників у Росії.

Хоча більшість із них працює над великомасштабними будівельними проєктами, інших було призначено на швейні фабрики та в ІТ-центри, що є порушенням.

Більша частина їхнього заробітку надсилається безпосередньо до КНДР як "комісія". Решта – зазвичай від 100 до 200 доларів на місяць – записується в бухгалтерській книзі. Працівники отримують ці гроші лише після повернення додому – нещодавня тактика, щоб запобігти їхній втечі.

В останні роки невелика кількість робітників змогла організувати свої втечі, використовуючи заборонені вживані смартфони, куплені за рахунок невеликих щоденних грошей, які вони отримували на сигарети та алкоголь.