Не всім зарахують показники лічильника за жовтень: комунальники зробили важливу заяву
- Українці можуть зіткнутися з проблемами при поданні показників лічильників, якщо прилади не пройдуть повірку у встановлений термін.
- Від обов’язкової повірки звільняються мешканці тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій на період воєнного стану.
Деякі українці можуть зіткнутися з труднощами під час подання показників лічильників. А все тому, що комунальні служби більше не прийматимуть їх у певних випадках.
Чому можуть не прийняти показники лічильника?
Українці ризикують не передати показники лічильників за жовтень, якщо прилади не пройдуть повірку у встановлений термін, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Цікаво Деяких українців звільнили від податкових зборів: за що можна не платити
Якщо лічильник не буде перевірений вчасно, його показання не зарахують. У цьому випадку обсяг спожитої електроенергії розраховуватимуть за загальнобудинковими нормами, що може призвести до значно вищих платежів для споживача.
Зверніть увагу! Повірка лічильника обов’язкова процедура, яку споживач має організувати самостійно: викликати фахівців, оплатити послугу та передати результати водоканалу.
Хто може не проводити повірку лічильників?
Як пояснили у Мінекономіки, звільняються від обов’язкової повірки лічильників на період воєнного стану лише мешканці тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.
Водночас після його завершення встановлюються чіткі строки: жителі таких територій повинні пройти перевірку приладів обліку води відповідно до норм.
Що ще відомо про повірку лічильника в Україні?
Українцям радять перевіряти лічильники у разі різкого зростання сум у платіжках або при підозрі на некоректну роботу приладу. Для цього можна замовити експертизу лічильника на сайті ДТЕК, де тимчасово встановлять замінний прилад обліку електроенергії.
Сама процедура повірки лічильника зазвичай займає до п’яти днів. Пристрій знімають та перевіряють спеціалісти, після чого його пломбують і складають акт у двох примірниках — один із яких залишається у споживача.