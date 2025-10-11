Деякі українці можуть зіткнутися з труднощами під час подання показників лічильників. А все тому, що комунальні служби більше не прийматимуть їх у певних випадках.

Чому можуть не прийняти показники лічильника?

Українці ризикують не передати показники лічильників за жовтень, якщо прилади не пройдуть повірку у встановлений термін, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Якщо лічильник не буде перевірений вчасно, його показання не зарахують. У цьому випадку обсяг спожитої електроенергії розраховуватимуть за загальнобудинковими нормами, що може призвести до значно вищих платежів для споживача.

Зверніть увагу! Повірка лічильника обов’язкова процедура, яку споживач має організувати самостійно: викликати фахівців, оплатити послугу та передати результати водоканалу.

Хто може не проводити повірку лічильників?

Як пояснили у Мінекономіки, звільняються від обов’язкової повірки лічильників на період воєнного стану лише мешканці тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Водночас після його завершення встановлюються чіткі строки: жителі таких територій повинні пройти перевірку приладів обліку води відповідно до норм.

Що ще відомо про повірку лічильника в Україні?