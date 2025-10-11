Не всем засчитают показатели счетчика за октябрь: коммунальщики сделали важное заявление
- Украинцы могут столкнуться с проблемами при подаче показаний счетчиков, если приборы не пройдут поверку в установленный срок.
- От обязательной поверки освобождаются жители временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий на период военного положения.
Некоторые украинцы могут столкнуться с трудностями при подаче показаний счетчиков. А все потому, что коммунальные службы больше не будут принимать их в определенных случаях.
Почему могут не принять показания счетчика?
Украинцы рискуют не передать показатели счетчиков за октябрь, если приборы не пройдут поверку в установленный срок, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Если счетчик не будет проверен вовремя, его показания не засчитают. В этом случае объем потребленной электроэнергии будут рассчитывать по общедомовым нормам, что может привести к значительно более высоким платежам для потребителя.
Обратите внимание! Поверка счетчика обязательная процедура, которую потребитель должен организовать самостоятельно: вызвать специалистов, оплатить услугу и передать результаты водоканалу.
Кто может не проводить поверку счетчиков?
Как объяснили в Минэкономики, освобождаются от обязательной поверки счетчиков на период военного положения только жители временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.
В то же время после его завершения устанавливаются четкие сроки: жители таких территорий должны пройти проверку приборов учета воды в соответствии с нормами.
Что еще известно о поверке счетчика в Украине?
Украинцам советуют проверять счетчики в случае резкого роста сумм в платежках или при подозрении на некорректную работу прибора. Для этого можно заказать экспертизу счетчика на сайте ДТЭК, где временно установят заменяемый прибор учета электроэнергии.
Сама процедура поверки счетчика обычно занимает до пяти дней. Устройство снимают и проверяют специалисты, после чего его пломбируют и составляют акт в двух экземплярах - один из которых остается у потребителя.