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Економіка Соцвиплати Як скорочується пенсія при переїзді у будинок для літніх людей
24 березня, 17:36
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Як скорочується пенсія при переїзді у будинок для літніх людей

Анастасія Зорик
Основні тези
  • При переїзді в державний будинок для літніх людей пенсійні виплати зменшуються.
  • Якщо на утриманні пенсіонера є непрацездатні члени родини, він отримує 25% пенсії, а непрацездатні – до 50%.
  • Решта пенсії перераховується на забезпечення установи, де проживає пенсіонер.

Частина пенсіонерів з часом переїжджає у будинок для літніх людей. Якщо це державна установа, то порядок виплат особи зменшується.

Яка пенсія у осіб, що живуть в домі для літніх людей

Розмір виплати, що залишається, залежить від типу пенсії, яку отримує особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Зверніть увагу! Якщо у будинок-інтернат переїжджає особа, яка отримує пенсію і, при цьому, вона є дитиною-сиротою, її виплата не змінюється.

Яка виплата залишається:

Якщо на утриманні пенсіонера є непрацездатні, то виплата розподіляється так:

  • пенсіонер отримує 25% від суми виплати;
  • непрацездатні члени родини на його утриманні – до 50%.

Зауважте! Решта пенсії перераховується до установи, де особа проживає. Ці гроші використовуються для забезпечення та покращення умов проживання.