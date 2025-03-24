Як скорочується пенсія при переїзді у будинок для літніх людей

Частина пенсіонерів з часом переїжджає у будинок для літніх людей. Якщо це державна установа, то порядок виплат особи зменшується.

Яка пенсія у осіб, що живуть в домі для літніх людей

Розмір виплати, що залишається, залежить від типу пенсії, яку отримує особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Зверніть увагу! Якщо у будинок-інтернат переїжджає особа, яка отримує пенсію і, при цьому, вона є дитиною-сиротою, її виплата не змінюється.

Яка виплата залишається:

у осіб, які отримують пенсію за віком, від пенсії залишається лише 25%;

за інвалідністю – 25%;

за втратою годувальника – 50%.

Якщо на утриманні пенсіонера є непрацездатні, то виплата розподіляється так:

пенсіонер отримує 25% від суми виплати;

непрацездатні члени родини на його утриманні – до 50%.

Зауважте! Решта пенсії перераховується до установи, де особа проживає. Ці гроші використовуються для забезпечення та покращення умов проживання.