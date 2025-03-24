24 березня, 17:36
Як скорочується пенсія при переїзді у будинок для літніх людей
Основні тези
- При переїзді в державний будинок для літніх людей пенсійні виплати зменшуються.
- Якщо на утриманні пенсіонера є непрацездатні члени родини, він отримує 25% пенсії, а непрацездатні – до 50%.
- Решта пенсії перераховується на забезпечення установи, де проживає пенсіонер.
Частина пенсіонерів з часом переїжджає у будинок для літніх людей. Якщо це державна установа, то порядок виплат особи зменшується.
Яка пенсія у осіб, що живуть в домі для літніх людей
Розмір виплати, що залишається, залежить від типу пенсії, яку отримує особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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Зверніть увагу! Якщо у будинок-інтернат переїжджає особа, яка отримує пенсію і, при цьому, вона є дитиною-сиротою, її виплата не змінюється.
Яка виплата залишається:
- у осіб, які отримують пенсію за віком, від пенсії залишається лише 25%;
- за інвалідністю – 25%;
- за втратою годувальника – 50%.
Якщо на утриманні пенсіонера є непрацездатні, то виплата розподіляється так:
- пенсіонер отримує 25% від суми виплати;
- непрацездатні члени родини на його утриманні – до 50%.
Зауважте! Решта пенсії перераховується до установи, де особа проживає. Ці гроші використовуються для забезпечення та покращення умов проживання.