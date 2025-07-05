Якою буде пенсія за віком у серпні: у декого ці виплати зростуть
- У серпні не очікується змін в розмірі пенсійних виплат, але пенсіонери старше 70 років отримають спеціальну доплату за віком.
- Розмір доплати залежить від вікової категорії: 300 гривень для віку 70-74 роки, 456 гривень для 75-79 років, і 570 гривень для тих, кому виповнилося 80 років.
У серпні не передбачається зміни розміру пенсійних виплат. Зокрема, відсутні будь-які планові перерахунки та індексації. Водночас частина пенсіонерів отримає спеціальну доплату за віком.
Хто отримає доплату за віком у серпні
Доплата за віком надається пенсіонерам старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.
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Зверніть увага! Така доплата надається лише якщо загальна щомісячна пенсійна виплата (тобто з урахуванням всіх доплат) менш як 10 340,35 гривні.
Розмір цієї доплати влітку змінився так:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком у розмірі 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- ті, які сягнули віку 80 років – 570 гривень.
Як отримати доплату за віком
Доплата за віком нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє ПФУ.
Зауважте! Ця доплата не сумується, вона лише зростає, коли особа сягає визначеної вікової межі.