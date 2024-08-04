Зростання пенсій: кому з пенсіонерів підвищать пенсію у серпні
4 серпня 2024, 09:00Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсії українців можуть зростати не тільки завдяки індексації, а і через нарахування надбавок. Частині пенсіонерів у серпні автоматично нададуть доплату до виплат.
Яка надбавка буде нарахована
У серпні деякі пенсіонери отримають доплату за віком. Вона надається громадянам старше 70 років.
Читайте також Щоб пенсія була 6 тисяч гривень: скільки потрібно заробляти аби отримати такі виплати
Зараз розмір цієї надбавки такий:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати додатково 300 гривень;
- громадяни від 75 до 79 років включно отримають надбавку 456 гривень;
- особи старше 80 років матимуть доплату уже 570 гривень.
Надбавка за віком нараховується автоматично, тобто, звертатись за її отриманням в окремому порядку непотрібно. Доплата надається або ж збільшується у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.Нагадаємо! Пенсія деяких українців може скоротитись у серпні. Чому так відбувається читайте тут.