Зростання пенсій: кому з пенсіонерів підвищать пенсію у серпні

Пенсії українців можуть зростати не тільки завдяки індексації, а і через нарахування надбавок. Частині пенсіонерів у серпні автоматично нададуть доплату до виплат.

Яка надбавка буде нарахована

У серпні деякі пенсіонери отримають доплату за віком. Вона надається громадянам старше 70 років.

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Зараз розмір цієї надбавки такий:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати додатково 300 гривень;

громадяни від 75 до 79 років включно отримають надбавку 456 гривень;

особи старше 80 років матимуть доплату уже 570 гривень.

Доплата за віком надається лише за умови, що загальна щомісячна пенсійна виплата пенсіонера не перевищує

Надбавка за віком нараховується автоматично, тобто, звертатись за її отриманням в окремому порядку непотрібно. Доплата надається або ж збільшується у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.