Пенсіонери можуть вимагати підвищення пенсій: у якому випадку перерахунок здійснять

Українські пенсіонери можуть вимагати перерахунок пенсії, але не кожен має на це право. Дізнайтеся, у яких випадках Пенсійний фонд підвищить виплати та як самостійно оформити цю процедуру.

Коли і хто зможе отримати перерахунок пенсії?

Зокрема, це працюючі пенсіонери, які пропрацювали щонайменше два роки після призначення пенсії або її останнього перерахунку зможуть отримати перерахунок виплат з 1 квітня 2026 року, розповів юрист АО "EvrikaLaw" Андрій Шелих для 24 Каналу.

За словами Шелиха, такий перерахунок дозволяє збільшити пенсію, коли змінилася тривалість стажу або розмір доходів. Річ у тім, що під час процедури враховують актуальний страховий стаж та рівень заробітку, якщо це економічно обґрунтовано.

Довідково: Пенсіонерам важливо своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення, адже деякі надбавки, доплати та підвищення передбачені виключно для непрацюючих пенсіонерів. Наприклад, додаткові виплати на дітей до 18 років надаються лише тим, хто не перебуває на роботі.

До того ж жодні утримання з пенсії у зв’язку з працевлаштуванням пенсіонера не передбачені. Про це зауважили у Пенсійному фонді.

Як самостійно податись на перерахунок пенсії?

Заяву на перерахунок можна подати особисто у Пенсійному фонді, поштою або через онлайн-сервіс на офіційному сайті. До пакета документів входять:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудова книжка (якщо дані відсутні в реєстрі);

довідка з роботи та підтвердження зарплати за потреби.

Водночас юрист радить підготувати всі документи заздалегідь, щоб уникнути затримок й пришвидшити процес.

Чи перерахують пенсії не працюючим пенсіонерам?