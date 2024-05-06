Кому вдасться вийти на пенсію у 60 років, а кому ні
6 травня 2024, 12:15Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Цьогоріч вимоги для пенсіонерів щодо страхового стажу виросли. Тепер вийти на пенсію у 60 років можна лише зі стажем у 31 рік. Однак до 2028 року необхідний стаж зросте ще – аж до 35 років.
У якому віці можна піти на пенсію
Зазвичай українці мають право вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років відповідно до набутого страхового стажу. Наприклад, у 60 років вийти на пенсію можна лише у тому випадку, коли особа має щонайменше 31 рік стажу.
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- Громадяни, які набули 21 рік страхового стажу, мають право вийти на заслужений відпочинок у 63 роки.
- 65-річним особам достатньо мати 15 років стажу, аби піти на пенсію.
Варто додати, що для українців змінюються вимоги до стажу, тобто щороку додається один рік. Це триватиме до 2028 року, коли необхідний стаж для виходу на пенсію становитиме аж 35 років.Важливо! Такі оновлення діятимуть для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки. Для тих, хто бажає вийти на пенсію у 65 років, умови не зміняться.
Вимоги до страхового стажу
Вихід на пенсію у 60 років:
- у 2025 році – стаж повинен становити щонайменше 32 роки,
- у 2026 році – це 33 роки,
- у 2027 році – вимоги зростуть до 34 років,
- у 2028 році – стаж повинен становити вже 35 років.
Заслужений відпочинок у 63 роки:
- у 2025 році – потрібно набути від 22 до 32 років страхового стажу,
- у 2026 році – вимоги до стажу становитимуть від 23 до 33 років,
- у 2027 році – це від 24 до 34 років,
- у 2028 році – від 25 до 35 років.