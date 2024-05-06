У якому віці можна піти на пенсію

Зазвичай українці мають право вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років відповідно до набутого страхового стажу. Наприклад, у 60 років вийти на пенсію можна лише у тому випадку, коли особа має щонайменше 31 рік стажу.

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Громадяни, які набули 21 рік страхового стажу, мають право вийти на заслужений відпочинок у 63 роки.

65-річним особам достатньо мати 15 років стажу, аби піти на пенсію.

Варто додати, що для українців змінюються вимоги до стажу, тобто щороку додається один рік. Це триватиме до 2028 року, коли необхідний стаж для виходу на пенсію становитиме аж 35 років.

Важливо! Такі оновлення діятимуть для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки. Для тих, хто бажає вийти на пенсію у 65 років, умови не зміняться.

Вимоги до страхового стажу

Вихід на пенсію у 60 років:

у 2025 році – стаж повинен становити щонайменше 32 роки,

у 2026 році – це 33 роки,

у 2027 році – вимоги зростуть до 34 років,

у 2028 році – стаж повинен становити вже 35 років.

Заслужений відпочинок у 63 роки: