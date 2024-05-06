В каком возрасте можно уйти на пенсию
Обычно украинцы имеют право выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет в соответствии с приобретенным страховым стажем. Например, в 60 лет выйти на пенсию можно только в том случае, когда лицо имеет не менее 31 года стажа.
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- Граждане, которые приобрели 21 год страхового стажа, имеют право выйти на заслуженный отдых в 63 года.
- 65-летним лицам достаточно иметь 15 лет стажа, чтобы уйти на пенсию.
Стоит добавить, что для украинцев меняются требования к стажу, то есть ежегодно добавляется один год. Это продлится до 2028 года, когда необходимый стаж для выхода на пенсию составит аж 35 лет.
Требования к страховому стажу
Выход на пенсию в 60 лет:
- в 2025 году – стаж должен составлять не менее 32 лет,
- в 2026 году – это 33 года,
- в 2027 году – требования возрастут до 34 лет,
- в 2028 году – стаж должен составлять уже 35 лет.
Заслуженный отдых в 63 года:
- в 2025 году – нужно приобрести от 22 до 32 лет страхового стажа,
- в 2026 году – требования к стажу составят от 23 до 33 лет,
- в 2027 году – это от 24 до 34 лет,
- в 2028 году – от 25 до 35 лет.