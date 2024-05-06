В каком возрасте можно уйти на пенсию

Обычно украинцы имеют право выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет в соответствии с приобретенным страховым стажем. Например, в 60 лет выйти на пенсию можно только в том случае, когда лицо имеет не менее 31 года стажа.

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Граждане, которые приобрели 21 год страхового стажа, имеют право выйти на заслуженный отдых в 63 года.

65-летним лицам достаточно иметь 15 лет стажа, чтобы уйти на пенсию.

Стоит добавить, что для украинцев меняются требования к стажу, то есть ежегодно добавляется один год. Это продлится до 2028 года, когда необходимый стаж для выхода на пенсию составит аж 35 лет.

Важно! Такие обновления будут действовать для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 и 63 года. Для тех, кто желает выйти на пенсию в 65 лет, условия не изменятся.

Требования к страховому стажу

Выход на пенсию в 60 лет:

в 2025 году – стаж должен составлять не менее 32 лет,

в 2026 году – это 33 года,

в 2027 году – требования возрастут до 34 лет,

в 2028 году – стаж должен составлять уже 35 лет.

Заслуженный отдых в 63 года: