Хто ризикує втратити половину пенсії в Україні

Існує три ситуації, коли пенсійні виплати можуть бути скорочені наполовину. Про що потрібно знати пенсіонерам, аби не втратити частину пенсії, читайте далі.

У кого можуть забрати половину пенсії

Пенсія може бути зменшена для боржників за аліментами, а також для тих, хто завдав фінансових збитків підприємствам чи шкоди іншим особам, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний Фонд.

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У Пенсійному фонді підкреслюють, що пенсіонери повинні уважно слідкувати за своєю пенсійною справою, своєчасно повідомляти про зміни статусу та ретельно стежити за судовими рішеннями, адже утримання можуть відбуватися без попередження.

Таким чином, пенсійні виплати можуть бути зменшені до 50% у таких випадках:

Сплата аліментів на утримання дітей, колишнього чоловіка чи дружини, або батьків; Відшкодування шкоди, завданої іншій особі, наприклад, у разі травмування; Компенсація збитків підприємству, якщо пенсіонер, працюючи в ньому, спричинив матеріальні втрати.

Зверніть увагу! У всіх інших випадках максимальний розмір утримань з пенсії не може перевищувати 20%. Це означає, що навіть якщо пенсіонер має інші зобов'язання, як-от погашення боргів або сплата штрафів, сума, яка може бути відрахована з його пенсії, обмежена цим лімітом.