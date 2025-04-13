У кого могут забрать половину пенсии
Пенсия может быть уменьшена для должников по алиментам, а также для тех, кто нанес финансовый ущерб предприятиям или ущерб другим лицам, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд.
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В Пенсионном фонде подчеркивают, что пенсионеры должны внимательно следить за своим пенсионным делом, своевременно сообщать об изменениях статуса и тщательно следить за судебными решениями, ведь удержания могут происходить без предупреждения.
Таким образом, пенсионные выплаты могут быть уменьшены до 50% в таких случаях:
- Уплата алиментов на содержание детей, бывшего мужа или жены, или родителей;
- Возмещение вреда, причиненного другому лицу, например, в случае травмирования;
- Компенсация убытков предприятию, если пенсионер, работая в нем, вызвал материальные потери.
Обратите внимание! Во всех остальных случаях максимальный размер удержаний из пенсии не может превышать 20%. Это означает, что даже если пенсионер имеет другие обязательства, например погашение долгов или уплата штрафов, сумма, которая может быть отчислена из его пенсии, ограничена этим лимитом.