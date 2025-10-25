Укр Рус
25 жовтня, 18:05
2

Нові відрахування для пенсіонерів: до 50% пенсії під загрозою

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Пенсії в Україні можуть бути урізані від 20% до 50%, якщо пенсіонер отримав надміру виплачені кошти через власні порушення чи зловживання.
  • Пенсія не може зменшуватися нижче 2 361 гривні, і пенсіонер має право відмовитися від застосування норм, що зменшують виплати.

Частина пенсіонерів в Україні ризикує залишитися без до половини пенсії. Які обставини призводять до відрахувань й для чого взагалі існує такий механізм в Україні, читайте далі.

Через що українцям уріжуть пенсії?

Пенсії українців можуть урізати від 20% до 50%, але лише у разі, якщо людина отримала надміру виплачені кошти через власні порушення чи зловживання, пише 24 Канал із посиланням на Федерацію профспілок України.

Наприклад, відрахування можливі у випадках:

  • несплати аліментів;
  • розкрадання майна підприємств чи організацій;
  • завдання шкоди здоров’ю або спричинення смерті потерпілому;
  • повернення переплачених сум зарплати.

Зверніть увагу! Навіть у таких випадках пенсія не може опускатися нижче 2 361 гривні, а пенсіонер має право відмовитися від застосування цих норм.

Коли пенсію можуть зменшити?

Експерт із пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснював, що виплати можуть бути скорочені у певних ситуаціях.Найпоширеніша причина – це невчасне оновлення даних у пенсійній справі.

Наприклад, якщо пенсіонер працевлаштувався. Тому спочатку варто розібратися з пенсійною справою та з’ясувати, чому Пенсійний фонд ухвалив таке рішення.

Що ще варто знати про пенсії в Україні: коротко про головне

  • Пенсійні виплати можуть тимчасово призупинятися, якщо кошти за довіреністю надходять більше року або залишаються на рахунку без зняття протягом понад рік.

  • Щоб поновити отримання пенсії, необхідно підтвердити особу у Пенсійному фонді України. Особисто або дистанційно через відеозв’язок.