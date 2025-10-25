Новые отчисления для пенсионеров: до 50% пенсии под угрозой
- Пенсии в Украине могут быть урезаны от 20% до 50%, если пенсионер получил излишне выплаченные средства из-за собственных нарушений или злоупотреблений.
- Пенсия не может уменьшаться ниже 2 361 гривны, и пенсионер имеет право отказаться от применения норм, уменьшающих выплаты.
Часть пенсионеров в Украине рискует остаться без до половины пенсии. Какие обстоятельства приводят к отчислениям и для чего вообще существует такой механизм в Украине, читайте далее.
Из-за чего украинцам урежут пенсии?
Пенсии украинцев могут урезать от 20% до 50%, но только в случае, если человек получил излишне выплаченные средства из-за собственных нарушений или злоупотребления, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.
Например, отчисления возможны в случаях:
- неуплаты алиментов;
- хищения имущества предприятий или организаций;
- нанесения вреда здоровью или причинения смерти потерпевшему;
- возврата переплаченных сумм зарплаты.
Обратите внимание! Даже в таких случаях пенсия не может опускаться ниже 2 361 гривны, а пенсионер имеет право отказаться от применения этих норм.
Когда пенсию могут уменьшить?
Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин объяснял, что выплаты могут быть сокращены в определенных ситуациях. самая распространенная причина – это несвоевременное обновление данных в пенсионном деле.
Например, если пенсионер трудоустроился. Поэтому сначала стоит разобраться с пенсионным делом и выяснить, почему Пенсионный фонд принял такое решение.
Что еще стоит знать о пенсиях в Украине: коротко о главном
Пенсионные выплаты могут временно приостанавливаться, если средства по доверенности поступают больше года или остаются на счету без снятия в течение более года.
Чтобы возобновить получение пенсии, необходимо подтвердить личность в Пенсионном фонде Украины. Лично или дистанционно через видеосвязь.