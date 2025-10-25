Новые отчисления для пенсионеров: до 50% пенсии под угрозой

Часть пенсионеров в Украине рискует остаться без до половины пенсии. Какие обстоятельства приводят к отчислениям и для чего вообще существует такой механизм в Украине, читайте далее.

Из-за чего украинцам урежут пенсии?

Пенсии украинцев могут урезать от 20% до 50%, но только в случае, если человек получил излишне выплаченные средства из-за собственных нарушений или злоупотребления, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.

Интересно Пенсия по потере кормильца-военного: кто имеет право на выплаты

Например, отчисления возможны в случаях:

неуплаты алиментов;

хищения имущества предприятий или организаций;

нанесения вреда здоровью или причинения смерти потерпевшему;

возврата переплаченных сумм зарплаты.

Обратите внимание! Даже в таких случаях пенсия не может опускаться ниже 2 361 гривны, а пенсионер имеет право отказаться от применения этих норм.

Когда пенсию могут уменьшить?

Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин объяснял, что выплаты могут быть сокращены в определенных ситуациях. самая распространенная причина – это несвоевременное обновление данных в пенсионном деле.

Например, если пенсионер трудоустроился. Поэтому сначала стоит разобраться с пенсионным делом и выяснить, почему Пенсионный фонд принял такое решение.

Что еще стоит знать о пенсиях в Украине: коротко о главном