Частина пенсіонерів буде змушена повернути пенсію державі: кому нарахували зайве

У 2026 році частина пенсіонерів може зіткнутися з переглядом раніше призначених виплат. Йдеться про випадки, коли під час перевірки виявляються розбіжності у даних або помилки в нарахуваннях, що впливають на розмір пенсії.

Кого попросить держава повернути частину пенсії?

У 2026 році частині пенсіонерів може знадобитися повернути частину раніше отриманих виплат, якщо буде встановлено факт надмірного нарахування.

За роз’ясненнями органів Пенсійного фонду, йдеться передусім про ситуації, коли пенсію призначили на підставі недостовірних відомостей, поданих самим одержувачем, або через некоректні дані від роботодавця.

Довідково: Законодавство передбачає обов’язкове повернення надміру виплачених сум. Якщо цього не відбувається добровільно, кошти можуть бути стягнуті рішенням Пенсійного фонду або в судовому порядку.

Розмір пенсійних виплат напряму залежить від життєвих обставин пенсіонера, тому про зміни, які можуть вплинути на виплати, необхідно своєчасно повідомляти Пенсійний фонд. Йдеться, зокрема, про:

зміну місця проживання;

працевлаштування або звільнення;

початок чи припинення підприємницької діяльності.

Це критично важливо, адже окремі надбавки передбачені лише для непрацюючих пенсіонерів. Після офіційного виходу на роботу право на такі доплати припиняється.

Що ще впливає на розмір пенсії?

Окремі правила діють для пенсій за вислугу років, якщо людина повертається до роботи за спеціальністю, яка дає право на таку пенсію, виплати повинні бути зупинені, пише ПФУ.

Зауважте! Також зміна місця проживання може впливати на розмір пенсії. Наприклад, у разі виїзду з гірських населених пунктів скасовуються відповідні підвищення.

Підставами для перегляду або зменшення пенсії також можуть бути зміна соціального статусу або сімейних обставин. Зокрема, це стосується:

втрати статусу ветерана війни певної категорії;

офіційного працевлаштування осіб, які отримують доплати на дітей до 18 років;

або припинення навчання дитини, яка отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Окрім цього, переплати іноді виникають через технічні помилки або неточні відомості про заробітну плату чи страховий стаж, які передає роботодавець.

Коли виплату пенсії можуть зупинити?