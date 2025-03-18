Після індексації менша пенсія: кому уріжуть виплати з березня

З березня 2025 року деякі українські пенсіонери можуть отримати значно менші виплати. Попри проведеній індексації, виплати окремих громадян можуть бути урізані на половину.

Кому можуть скоротити пенсію

Таке зменшення пенсійних виплат здійснюватиметься відповідно до судових рішень, постанов і вироків., повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до нових норм, із пенсії можуть утримувати до 50% у таких випадках:

Аліменти – на забезпечення членів сім’ї (дітей, колишнього чоловіка/дружини, батьків).

– на забезпечення членів сім’ї (дітей, колишнього чоловіка/дружини, батьків). Відшкодування шкоди – якщо пенсіонер заподіяв фізичній особі збитки (наприклад, у разі травмування або смерті потерпілого).

– якщо пенсіонер заподіяв фізичній особі збитки (наприклад, у разі травмування або смерті потерпілого). Компенсація збитків підприємству – якщо пенсіонер, працюючи в компанії, завдав матеріальної шкоди та зобов’язаний відшкодувати її за рішенням суду.

Пенсіонерам рекомендують стежити за своєю пенсійною справою, вчасно повідомляти ПФУ про зміни у статусі та перевіряти судові рішення щодо можливих утримань, які можуть списувати без попередження.