Кому можуть скоротити пенсію

Таке зменшення пенсійних виплат здійснюватиметься відповідно до судових рішень, постанов і вироків., повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до нових норм, із пенсії можуть утримувати до 50% у таких випадках:

Аліменти – на забезпечення членів сім’ї (дітей, колишнього чоловіка/дружини, батьків).

– на забезпечення членів сім’ї (дітей, колишнього чоловіка/дружини, батьків). Відшкодування шкоди – якщо пенсіонер заподіяв фізичній особі збитки (наприклад, у разі травмування або смерті потерпілого).

– якщо пенсіонер заподіяв фізичній особі збитки (наприклад, у разі травмування або смерті потерпілого). Компенсація збитків підприємству – якщо пенсіонер, працюючи в компанії, завдав матеріальної шкоди та зобов’язаний відшкодувати її за рішенням суду.

Пенсіонерам рекомендують стежити за своєю пенсійною справою, вчасно повідомляти ПФУ про зміни у статусі та перевіряти судові рішення щодо можливих утримань, які можуть списувати без попередження.