Як не втратити пенсію

Якщо змінюються реквізити банківського рахунку для отримання пенсії, пенсіонери повинні обов’язково звернутися до Пенсійного фонду, інакше виплати – не надійдуть, передає 24 Канал.

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При цьому, заяву можна подати як особисто в сервісний центр Пенсійного фонду, так і онлайн через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, де також можна перевірити пенсійне посвідчення. Для подачі заявки онлайн потрібно: