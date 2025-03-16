Як не втратити пенсію
Якщо змінюються реквізити банківського рахунку для отримання пенсії, пенсіонери повинні обов’язково звернутися до Пенсійного фонду, інакше виплати – не надійдуть, передає 24 Канал.
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При цьому, заяву можна подати як особисто в сервісний центр Пенсійного фонду, так і онлайн через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, де також можна перевірити пенсійне посвідчення. Для подачі заявки онлайн потрібно:
- 1.Увійдіть на вебпортал, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).
- В розділі "Щодо пенсійного забезпечення" виберіть опцію "Внесення змін до пенсійної справи" та далі – "Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання)".
- Заповніть усі пункти заяви та завантажте заздалегідь відскановані документи, серед яких паспорт, реєстраційний номер платника податків та реквізити банківського рахунку.
- Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП і натисніть "Відправити до ПФУ". Статус обробки заяви можна перевірити в розділі "Мої звернення".