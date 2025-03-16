Как не потерять пенсию

Если меняются реквизиты банковского счета для получения пенсии, пенсионеры должны обязательно обратиться в Пенсионный фонд, иначе выплаты – не поступят, передает 24 Канал.

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При этом, заявление можно подать как лично в сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн через личный кабинет на вебпортале ПФУ, где также можно проверить пенсионное удостоверение. Для подачи заявки онлайн нужно: