Изменения в проверке пенсионного удостоверения
Чтобы проверить действительность документа ранее в Пенсионный фонд Украины направлялся отдельный запрос. Сейчас эта процедура занимает значительно меньше времени и ее можно осуществить в несколько кликов, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Как осуществить проверку документа
Для начала необходимо перейти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там важно найти сервис под названием "Поиск пенсионного удостоверения". Далее следует следовать следующей инструкции:
- заполните два отдельных поля. В частности, выберите из выпадающего списка тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и введите его номер,
- учитывайте подсказки диалогового окна.
При правильном выполнении вышепрописанных условий на экране высветятся данные пенсионного удостоверения.
Важно знать! Проверка пенсионного удостоверения может понадобиться в раде поездки за границу или когда срочно нужно подтвердить статус пенсионера.