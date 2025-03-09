Изменения в проверке пенсионного удостоверения

Чтобы проверить действительность документа ранее в Пенсионный фонд Украины направлялся отдельный запрос. Сейчас эта процедура занимает значительно меньше времени и ее можно осуществить в несколько кликов, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Как осуществить проверку документа

Для начала необходимо перейти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там важно найти сервис под названием "Поиск пенсионного удостоверения". Далее следует следовать следующей инструкции:

заполните два отдельных поля. В частности, выберите из выпадающего списка тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и введите его номер,

учитывайте подсказки диалогового окна.

При правильном выполнении вышепрописанных условий на экране высветятся данные пенсионного удостоверения.

Важно знать! Проверка пенсионного удостоверения может понадобиться в раде поездки за границу или когда срочно нужно подтвердить статус пенсионера.