Зміни у перевірці пенсійного посвідчення

Щоб перевірити дійсність документу раніше до Пенсійного фонду України надсилався окремий запит. Наразі ця процедура займає значно менше часу та її можна здійснити у декілька кліків, передає 24 Канал із покликанням на ПФУ.

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Як здійснити перевірку документа

Для початку необхідно перейти на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Там важливо віднайти сервіс під назвою "Пошук пенсійного посвідчення". Далі варто слідувати за такою інструкцією:

заповніть два окремих поля. Зокрема, виберіть із випадаючого списку тип пенсійного посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) та введіть його номер,

зважайте на підказки діалогового вікна.

При правильному виконанні вищепрописаних умов на екрані висвітяться дані пенсійного посвідчення.

Важливо знати! Перевірка пенсійного посвідчення може знадобитися у раді поїздки за кордон або за коли терміново потрібно підтвердити статус пенсіонера.