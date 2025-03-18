Кому могут сократить пенсию

Такое уменьшение пенсионных выплат будет осуществляться в соответствии с судебными решениями, постановлений и приговоров., сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также "Чернобыльские" пенсии увеличились: сколько теперь будут получать украинцы

В соответствии с новыми нормами, из пенсии могут удерживать до 50% в следующих случаях:

Алименты – на обеспечение членов семьи (детей, бывшего мужа/жены, родителей).

– на обеспечение членов семьи (детей, бывшего мужа/жены, родителей). Возмещение вреда – если пенсионер причинил физическому лицу ущерб (например, в случае травмирования или смерти потерпевшего).

– если пенсионер причинил физическому лицу ущерб (например, в случае травмирования или смерти потерпевшего). Компенсация убытков предприятию – если пенсионер, работая в компании, нанес материальный ущерб и обязан возместить его по решению суда.

Пенсионерам рекомендуют следить за своим пенсионным делом, вовремя сообщать ПФУ об изменениях в статусе и проверять судебные решения о возможных удержаний, которые могут списывать без предупреждения.