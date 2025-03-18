Кому могут сократить пенсию
Такое уменьшение пенсионных выплат будет осуществляться в соответствии с судебными решениями, постановлений и приговоров., сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В соответствии с новыми нормами, из пенсии могут удерживать до 50% в следующих случаях:
- Алименты – на обеспечение членов семьи (детей, бывшего мужа/жены, родителей).
- Возмещение вреда – если пенсионер причинил физическому лицу ущерб (например, в случае травмирования или смерти потерпевшего).
- Компенсация убытков предприятию – если пенсионер, работая в компании, нанес материальный ущерб и обязан возместить его по решению суда.
Пенсионерам рекомендуют следить за своим пенсионным делом, вовремя сообщать ПФУ об изменениях в статусе и проверять судебные решения о возможных удержаний, которые могут списывать без предупреждения.