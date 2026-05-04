Коли надійдуть мільярди з ЄС: Зеленський озвучив очікування України
4 травня, 09:18
Коли надійдуть мільярди з ЄС: Зеленський озвучив очікування України

Ірина Гайдук

Євросоюз затвердив кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро. Київ очікує перший транш і планує обговорити з партнерами, в які дні може отримати ці кошти.

Коли Україна хоче отримати перший транш?

Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед самітом Європейської політичної спільноти у Єревані. 

За його словами, це фінансування від ЄС має важливе значення для зміцнення України та підтримки населення.

Наразі Київ обговорює з Брюсселем графік надходження коштів. 

Для нас розблокували 90 мільярдів. Це дуже важливо для підтримки, і дуже важливо зміцнити Україну. І тепер ми поговоримо про те, коли ми можемо отримати пакети цих грошей, щоб зміцнити наш народ, 
– зазначив український лідер 

 

 