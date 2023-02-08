За якої умови НБУ готовий відпустити курс долара

Пишний зазначив, що режим фіксованого курсу наразі залишається стійким, і відмова від нього можлива лише за умови зменшення ролі НБУ в балансуванні ринку та повернення здатності інфляції бути номінальним якорем для очікувань.

Він також наголосив, що процес визначатиметься не часовими межами, а наявністю необхідних макроекономічних умов, а "до їх появи офіційний курс залишатиметься фіксованим." Очільник відомства нагадав й те, що відмова від політики плаваючого курсоутворення та запровадження суворих обмежень на валютному ринку були серед перших рішень, які НБУ ухвалив у перші години війни для захисту фінансової системи.

Андрій Пишний Голова Національного банку За нашими оцінками, без фіксації курсу минулорічна інфляція була б вищою щонайменше на 8 відсоткових пунктів (тобто становила б близько 34% замість 26,6%).

Яка зараз ситуація з курсом

Голова НБУ зазначив, що наразі ситуація стійка та контрольована. В умовах втрати 30% ВВП і левової частини експортного потенціалу НБУ балансує попит на валюту коштом своїх інтервенцій.

Завдяки виваженій політиці та допомозі зовнішніх партнерів НБУ вдалося зберегти прийнятний рівень міжнародних резервів, які за підсумками минулого року сягнули 28,5 мільярдів доларів, перевищивши довоєнні показники,

– зауважив він.

Ситуація на готівковому ринку

В банках України можна продати долар в середньому за 39,80 гривень, а купити за 40,30 гривні.

В обмінниках купують долар в середньому за 39,65 гривні, а продають – за 40,21 гривні.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40 гривень (-13 копійок), а продаж – 40,14 гривні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Цього тижня з великою ймовірністю ринок робитиме спроби подолати психологічну позначку 40 гривень за долар, але минулого тижня цей рівень виявився надто міцним. Скоріш за все цього тижня готівковий курс коливатиметься навколо цієї позначки в діапазоні 39,7 – 40,4 гривні за долар.

До слова, банкір Герман Марченко прогнозує, що протягом 6 – 12 лютого курс долара залишатиметься на вже звичному стабільному рівні – в межах 39,5 – 41 гривні.